Британская разведка сообщила о трудностях, с которыми столкнулась Россия в производстве исправных ракет воздушного базирования AS-23a KODIAK. Данные ракеты используются Россией для ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Разведка обратила внимание на фотографии, опубликованные в открытых источниках 31 марта 2024 года, на которых изображены обломки ракеты, обнаруженные в поле в Саратовской области России. Аналитики предполагают, что это могут быть части ракеты типа Х-101 или Х-102.

«Очень вероятно, что обломки являются результатом неисправности ракеты, которую запустили в сторону Украины ранее этим утром», – говорится в британском обзоре.

Министерство обороны Великобритании также отмечает, что в Саратовской области расположен аэродром Энгельс, который является базой для нескольких бомбардировщиков российской стратегической авиации.

«Есть высокая вероятность, что неисправность такой престижной ракеты указывает на проблемы в ее производстве, вероятно, возникшие под влиянием санкций и спешки», – указывает разведка.

Ранее британская разведка сообщила о том, что введенные санкции серьезно затрудняют поставки важных компонентов для российской оборонной промышленности. Одним из аспектов этих ограничений является то, что третьи страны теперь взимают значительные наценки – более 60% – за экспорт определенных товаров, необходимых для военно-промышленного комплекса России.

«Хотя РФ увеличила производство боеприпасов, влияние санкций, скорее всего, больше всего сказалось на все более совершенных и сложных российских системах, производство и разработка которых почти наверняка имеет повышенную зависимость от иностранных компонентов и технологий», — говорится в отчете.