Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Как сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции, в ходе беседы лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонних отношений между Турцией и Азербайджаном, а также затронули региональную и глобальную повестку дня.

Кроме того, турецкий лидер поздравил Алиева с наступлением праздника Ураза-байрам, отмечаемого мусульманами по случаю окончания священного месяца Рамадан