ТУРЦИЯ
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Президенты Турции и Азербайджана обсудили региональные вопросы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, в ходе которого стороны затронули двусторонние отношения, а также региональную и глобальную повестку дня
Президенты Турции и Азербайджана обсудили региональные вопросы
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: АЗЕРТАДЖ / Others
9 апреля 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Как сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции, в ходе беседы лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонних отношений между Турцией и Азербайджаном, а также затронули региональную и глобальную повестку дня.

Кроме того, турецкий лидер поздравил Алиева с наступлением праздника Ураза-байрам, отмечаемого мусульманами по случаю окончания священного месяца Рамадан

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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