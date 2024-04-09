Жозеп Боррель, высший представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, предупредил, что полномасштабный конфликт в Европе больше не кажется нереалистичным сценарием. Он подчеркнул необходимость для европейских стран искать новые методы финансирования подготовки к вероятному расширению военных действий на континенте.

«Над нами, несомненно, нависает война. И обычная война высокой интенсивности в Европе больше не является фантазией», – сказал Боррель во время выступления на экономическом форуме в Брюсселе.

Жозеп Боррель указал на то, что Россия представляет угрозу для Европы не только через свои военные действия в Украине, но и посредством гибридных атак, нацеленных на страны Европейского Союза.

«Война начнется не завтра, но мы не можем отрицать реальность», – подчеркнул Боррель.

Глава европейской дипломатии призвал европейские страны к активному поиску новых методов для увеличения инвестиций в оборону, подчеркивая необходимость укрепления оборонительных способностей Европы в ответ на возрастающие угрозы.

«Нам нужен новый механизм межправительственного финансирования, который можно сравнить с тем, что мы создали во время финансового кризиса», – отметил Боррель.

Представитель ЕС также отметил нарастающее беспокойство в Европе, связанное с возможной сменой руководства и внешнеполитического курса США.

«Зонтик США, на который мы полагались со времен холодной войны, может быть открытым не все время. Возможно, в зависимости от того, кто руководит Вашингтоном, мы не можем полагаться на защиту Америки», – заявил Боррель.