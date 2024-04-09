Воздушная атака Израиля на иранское консульство в Дамаске еще больше усугубила и без того взрывоопасную ситуацию на Ближнем Востоке. После убийства высокопоставленных иранских военных многие СМИ и эксперты стали лихорадочно анализировать угрозы Ирана, сходясь во мнении, что Тегеран непременно ответит Израилю и его союзнику США.

После очередной порции иранских угроз министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль подготовился к ответу на любой сценарий, который может развернуться в отношении Ирана. Сразу после этого в медийной среде пустились гадать: действительно ли в этот раз не миновать ирано-израильской войны?

Чтобы лучше ответить на этот вопрос, нужно провести хронологический анализ событий. Прежде всего необходимо обратить внимание на то, что воздушная атака на иранское консульство в Дамаске совпала с другим событием. В то же время следует как тщательно проанализировать предстоящие выборы в США, так и обратить внимание на то, как вероятный кандидат от республиканцев Дональд Трамп использует иранские и израильские нарративы в своей предвыборной кампании.

Автор этих строк убежден, что выборы в США, атаки на Газу и происходящая израильско-иранская гибридная война не должны рассматриваться независимо друг от друга.

Начнем по порядку. На прошлой неделе в Дамаске была осуществлена воздушная атака на иранское консульство, в результате которой погибло 17 человек, в том числе 7 высокопоставленных иранских военных. Израиль не признает, но и не отрицает этой атаки, однако сообщения международных СМИ не оставляют сомнений, что удары по дипломатическому представительству — дело рук Израиля. В частности, четыре анонимных израильских чиновника подтвердили The New York Times, что именно еврейское государство стояло за ударами по иранскому консульству в Дамаске.

Примерно через 4-5 часов после этой атаки израильская армия ударила по гуманитарному конвою организации World Central Kitchen (WCK), осуществляющей гуманитарные миссии в различных странах мира. В результате удара, нанесенного израильскими вооруженными силами, семь сотрудников из 6 стран организации WCK погибли в районе Дейр-эль-Балаха в Газе. Израильская армия признала серию «серьезных ошибок», которые привели к этой трагедии. Несмотря на это, основатель гуманитарной организации Хосе Андрес усомнился в том, что убийство сотрудников World Central Kitchen было случайным. По его словам, удары наносились «систематически, по одной машине за другой».

На первый взгляд, между двумя рассматриваемыми событиями, произошедшими в течение одного дня с интервалом в 4-5 часов, нет прямой связи.

Израиль постоянно наносит удары по членам Революционной гвардии Ирана и его объектам в Сирии. В то же время еврейское государство печально известно своей статистикой убийств сотрудников гуманитарных организаций в Газе. Хотя израильская сторона утверждает, что это была случайность, печальная статистика прошлых месяцев и лет отчетливо доказывает обратное. В частности, среди десятков гуманитарных работников, убитых израильской армией в секторе Газа за последние шесть месяцев, были представители таких международных организаций, как ООН, Всемирная продовольственная программа, Красный Крест и Красный Полумесяц.

Или взять к примеру нападение Израиля на «Флотилию свободы» в 2010 году, когда когда шесть судов, организованных движением «Free Gaza Movement», пытались прорвать израильскую блокаду сектора Газа. В результате столкновения с израильскими вооруженными силами на корабле «Мави Мармара» погибли девять активистов, а тридцать человек были ранены.

Однако на этот раз мишенью стала американская организация, которая в последние годы оказывала продовольственную помощь жертвам стихийных бедствий и войн во многих странах, включая Турцию, Сирию, Марокко, Украину и США. Поэтому не стоит считать случайным тот факт, что после инцидента президент США Джо Байден демонстративно позвонил основателю и руководителю организации Хосе Андресу и резко раскритиковал Израиль.

Убийство гуманитарных работников Израилем было в штыки воспринято странами, потерявшими своих граждан (Австралия, Великобритания, Польша, Канада).

Однако остается открытым вопрос: чего же Израиль достиг этой столь кощунственной атакой на американскую организацию? К тому же на организацию, которая заранее согласовывала со своей армией время, маршрут и все остальные шаги действий. Попробуем найти ответ на это в другой атаке, осуществленной Израилем в тот же день, — воздушной атаке на иранское консульство в Дамаске.

Последние месяцы отмечается беспрецедентный рост международного давления на Израиль, который в своей «войне против ХАМАС» убил десятки тысяч мирных жителей в Газе и сделал эксклав непригодным для жизни на многие годы вперед.

Неспокойно и внутри самой страны: расширяются протесты против премьера Израиля Нетаньяху, причем как с правого, так и с левого крыла оппозиции. Ультраправые министры Бен-Гвир и Смотрич жестко критикуют премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В частности, Бен-Гвир выступил с коротким и грозным заявлением: «Если премьер-министр решит завершить войну без масштабного удара по Рафаху с целью разгрома ХАМАС, у него не будет мандата на дальнейшее пребывание на посту премьер-министра». С другой стороны, семьи удерживаемых в Газе заложников критикуют Нетаньяху за отсутствие желания достичь результата на переговорах с ХАМАС и вызволить удерживаемых родственников из плена. Также растет недовольство возможным призывом (или его отсутствием) на военную службу ортодоксов.

Все это грозит положить конец правительству Нетаньяху, представляющему хрупкую коалицию из 7 партий.

Что не менее важно, нынешняя администрация США Джо Байдена, являющаяся главным сторонником Израиля, также усиливает свою критику в адрес Нетаньяху, дабы не потерять и без того слабую общественную поддержку накануне предстоящих непростых выборов.

Видимо, именно с расчетом повлиять на выборы в США и была предпринята двойная операция Израиля. С одной стороны, убиты сотрудники американской гуманитарной организации, что в какой-то степени вынуждает Вашингтон к усилению критики Израиля. С другой стороны, администрация Байдена вынуждена избегать излишнего рвения из-за воздушного удара по иранской дипломатической миссии.

Сначала официальный представитель Пентагона, а затем администрация президента Байдена заявляют, что их страна не имеет никакого отношения к нападению Израиля на иранское консульство. В то же время Байден объявляет, что США останутся верны своим союзническим обязательствам в случае нападения Ирана на Израиль.

В обоих случаях это играет на руку Дональду Трампу, который в бытность во главе США называл себя «самым произраильским президентом» Штатов. В нынешней ситуации администрация Байдена вынуждена занимать сбалансированную позицию, и это выгодно Дональду Трампу.

В попытке заработать поддержку могущественного еврейского лобби и произраильских евангельских христиан Трамп обвиняет Байдена в мягкотелости и поддержке атаки ХАМАС на Израиль. Чувствуя растущее напряжение между Нетаньяху и Байденом, Трамп быстро использует выпавшую возможность. В частности, в середине марта Трамп обвинил Байдена в том, что тот «бросил Израиль». Хорошо понимая это, администрация Байдена осуждает нападение на гуманитарный конвой, требуя от Израиля разъяснений, но в то же время заняла гибкую позицию в ситуации с бомбардировкой иранского консульства.

Очевидно, что правительство Нетаньяху, с одной стороны, действует с крайней безнаказанностью, а с другой, оказывает давление на американское правительство. Трамп, и без того занимающий жесткую позицию в отношении Ирана, ждет своего часа и в этом вопросе поощряет Израиль.

Предстоящие выборы в США, «хромота» правительства Нетаньяху, кажется, повышают риски ирано-израильской войны, которая видится выходом из всей этой трясины. Но так кажется на первый взгляд. Если взглянуть на историю противостояния Ирана и Израиля, то можно увидеть, что иранское и израильское руководства всегда представляли друг друга внутренней аудитории как «внешнюю угрозу» и «коварного врага», не решаясь на прямое противостояние.

Помимо этого, отсутствие сухопутной границы переносит возможность прямого столкновения между двумя антагонистами в область фантастики. Что же касается опосредованной войны (гибридной), она ведется давно и в этом плане сторонам нечем друг друга удивить. Иран давно ведет войну против Израиля посредством своих прокси, а Израиль и без того наносит удары по Ирану посредством саботажей, точечных ликвидаций и авиаударов. Расширение войны за рамки этого формата представляется маловероятным. Также потому, что прямое вовлечение в войну (даже если бы это было возможно) нанесло бы тяжелый экономический удар по обеим странам.

Именно через эту призму стоит рассматривать два резонансных события — убийство гумработников и удар по иранскому консульству. При всей своей видимой враждебности Иран и Израиль дополняют друг друга до такой степени, что даже имеют способность влиять на выборы в США. На это указывает и тот факт, что эскалация в отношениях и риторика войны двух ближневосточных стран совпадают именно с приближением выборов в Штатах.