Жители Северной Америки наблюдали солнечное затмение

В понедельник 8 апреля жители Мексики, 15 штатов США и Канады наблюдали полное солнечное затмение. Его смогли увидеть, по меньшей мере 30 миллионов человек. Полная фаза затмения продлилась 4 минуты и 28 секунд. Это было первое полное затмение в Северной Америки с 2017 года. Следующее в этой географической зоне состоится не раньше 2044 года. #trtнарусском #солнечноезатмение #америка #солнце #затмение #trtrussian