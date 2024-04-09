ПОЛИТИКА
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Жители Северной Америки наблюдали солнечное затмение
В понедельник 8 апреля жители Мексики, 15 штатов США и Канады наблюдали полное солнечное затмение. Его смогли увидеть, по меньшей мере 30 миллионов человек. Полная фаза затмения продлилась 4 минуты и 28 секунд. Это было первое полное затмение в Северной Америки с 2017 года. Следующее в этой географической зоне состоится не раньше 2044 года. #trtнарусском #солнечноезатмение #америка #солнце #затмение #trtrussian
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9 апреля 2024 г.
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