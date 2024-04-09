Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу «Грузия против России», признав Россию виновной в нарушении прав человека в ходе т.н. «бордеризации» — обустройства линии разграничения в зоне грузино-осетинского конфликта, начатого вскоре после войны 2008 года.

Суд постановил, что Россия нарушила семь статей Европейской конвенции по правам человека, включая право на жизнь, запрещение пыток, право на свободу и личную неприкосновенность, право на уважение частной и семейной жизни, право на образование и свободу передвижения.

«Российское правительство не отрицало инциденты, связанные с убийствами, жестоким обращением, массовыми арестами и задержаниями», — говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.

В частности, суд ссылается на гибель семи этнических грузин, жителей Абхазии, при попытке пересечь границу, а также на замену обучения на грузинском языке на русский в школах Абхазии и Южной Осетии.

Иск был подан Грузией в 2018 году. В нем говорилось о «массовых притеснениях грузинского населения» и «административной практике задержаний, нападений и убийств».

«Грузия в Страсбургском суде одержала историческую победу над Россией», — заявили в Министерстве юстиции Грузии.