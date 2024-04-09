Весной 2023 года Грузия отмечала «маленькую победу в большой борьбе с Путиным». Именно так в СМИ назвали отказ правящей партии «Грузинская мечта» принимать законопроект об иноагентах после прошедших в стране массовых акций протеста. Однако спустя год партия повторно внесла его на рассмотрение парламента. Согласно решению бюро, документ был передан на рассмотрение юридического комитета. Заседание состоится 12 апреля.

Если закон будет принят, то неправительственные организации (НПО) и средства массовой информации, которые более чем на 20% финансируются из-за рубежа, получат статус «агент иностранного влияния». Грузинские НПО, СМИ и общественные деятели выступили с резкой критикой проекта. Они напоминают о последствиях аналогичного закона в России и убеждены: документ ставит под удар свободу слова в стране.

Также законопроектом обеспокоены в США и Евросоюзе. Принятие этой инициативы может стать препятствием для вступления страны в Евросоюз, заявила представитель канцлера Германии Кристиане Гоффман.

Тем временем в Тбилиси возобновляются акции протеста. На площади собираются студенты и участники молодежных движений. На акции 8 апреля собравшиеся скандировали «Нет цензуре», в руках они держали флаги Грузии и Евросоюза.

«Мы держим курс на Европу и должны сделать все возможное, чтобы следовать этому курсу, — отметила в разговоре с журналистами глава общинного союза «За благосостояние Панкиси» Нона Хангошвили. — Мы также знаем, какие последствия были у этого закона в России, и как сегодня там развиваются события. Для нас это должно стать предостережением, поэтому у меня очень много вопросов по этому закону».

О том, почему власти Грузии настроены принять этот закон, даже рискуя евроинтеграцией, TRT на русском рассказал политолог Ника Читадзе:

— Это пророссийский, антидемократический и антиконституционный документ. Он может создать лишь проблемы для страны. Он препятствует развитию демократических институтов и негативно влияет на национальные интересы Грузии.

— Почему в «Грузинской мечте» хотят его принять?

— Для этого есть несколько причин. Прежде всего, они пытаются дискредитировать грузинское общество, которое критикует действия партии. Главные претензии населения: коррупция, экономические проблемы, злоупотребление властью. Документ позволит «Грузинской мечте» говорить, что это не граждане ими недовольны, а какие-то НПО критикуют их за зарубежные гранты.

Резонанс в обществе, который вызвал обсуждение законопроект, затмевают другие проблемы. В стране был судебный скандал — 49 грузинских судей получили подарки на сумму 5 млн лари в 2020-2022 годах. То есть судьи и чиновники вовлечены в коррупцию, и они не хотят отвлечь от этого внимание граждан.

— Примут ли этот закон на этот раз?

— Я думаю, что вероятность этого существует. «Грузинская мечта» готова на все, чтобы зачистить поле перед выборами, дискредитировав всех несогласных. Кроме того, партия имеет большинство в парламенте. Но эта будет пиррова победа, от власти отвернется большая часть населения.

Документ может испортить отношения Грузии с Евросоюзом и США, а также будет способствовать нарастанию напряженности внутри самой Грузии. Этот путь будет способствовать лишь изоляции страны.