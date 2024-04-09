Канал, близкий к террористической организации ДАЕШ, распространил несколько плакатов с призывами к атакам на стадионы, принимающие четвертьфинальные игры во вторник и среду.

УЕФА заявила, что осведомлена об угрозах, но игры в Мадриде, Париже и Лондоне пройдут по плану. Министры внутренних дел Франции и Испании подтвердили, что на стадионах будут предприняты усиленные меры безопасности.

«В среду в Париже, где ПСЖ будет играть с «Барселоной», будут значительно усилены меры безопасности», — заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. «Я хочу напомнить, что всего 10 дней назад ДАЕШ опубликовала фотографию мюнхенского стадиона и заявила, что необходимо принять меры против спортивных объектов, принимающих футбольные матчи. Учитывая, насколько важна Лига чемпионов для футбола, мы, конечно, ведем обсуждения с нашими партнерами», — добавил он.

В Мадриде на этой неделе состоятся два четвертьфинальных матча: во вторник «Реал Мадрид» встретится с «Манчестер Сити», а в среду «Атлетико Мадрид» сразится с дортмундской «Боруссией». Министр спорта Испании Пилар Алегрия призвала к «спокойствию» перед играми в Мадриде и сообщила, что для обеспечения безопасности будет задействовано «более 2000 полицейских и сотрудников гражданской гвардии».

В Лондоне во вторник «Арсенал» сыграет с «Баварией». Заместитель помощника комиссара столичной полиции Аде Аделекан заявила: «Мы знаем о сообщениях в Интернете и СМИ о призывах к атакам на матчи по всей Европе и здесь, в Лондоне. Однако я хочу заверить общественность, что у нас есть надежный план действий полиции на сегодняшний матч, и мы продолжаем тесно сотрудничать со службой безопасности клуба, чтобы обеспечить мирное проведение матча», — подчеркнула она.

Канал, поддерживающий ДАЕШ, призвал к насильственным нападениям и продемонстрировал изображения стадиона «Эмирейтс» в Лондоне, стадионов «Бернабеу» и «Метрополитано» в Мадриде, а также стадиона «Парк де Пренс» в Париже. Угрожающие изображения, распространенные на этой неделе, не были привязаны к какому-либо конкретному матчу или событию и были размещены радикальными медиа-группами, не имеющими официальной связи с самой организацией.

Тем не менее есть основания полагать, что директива о публикации угроз могла исходить от самой ДАЕШ, поскольку руководство террористической организации недавно намекнуло на тесную координацию между официальными медиа-операторами и онлайн-сторонниками.

По данным специалистов службы мониторинга BBC, после нападения на московский концертный зал в прошлом месяце на каналах, имеющих давние связи с группировкой, возросло количество материалов, направленных на подстрекательство к атакам.

На другом изображении, распространенном на прошлой неделе, была изображена «Альянц Арена» в Мюнхене, где на следующей неделе должен состояться ответный матч «Баварии» против «Арсенала». «УЕФА знает о предполагаемых террористических угрозах, сделанных в отношении матчей Лиги чемпионов УЕФА на этой неделе, и тесно сотрудничает с властями на соответствующих площадках. Все матчи планируется провести по расписанию с соответствующими мерами безопасности», — заявил представитель УЕФА.

В прошлом месяце, отвечая на вопросы об угрозах безопасности стадионов, министр внутренних дел Германии Нэнси Фаэзер заявила, что «опасности достигли нового уровня». «Государство вооружается еще сильнее против всех нынешних угроз», — добавила она