В Казахстане из зоны паводка эвакуировали 86 тыс. человек

В Казахстане из-за масштабного наводнения, вызванного весенним половодьем, эвакуировано 86 тыс. человек. Доступ к 50 селам перекрыт, сообщили в МЧС страны. От наводнения пострадали тысячи жилых домов в 10 областях, в том числе в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Атырауской и Костанайской. Пик паводка там еще не пройден. Серьезные повреждения получила транспортная инфраструктура, дороги и мосты. #trtнарусском #казахстан #паводки #дождь #эвакуация #trtrussian