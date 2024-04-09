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В Казахстане из зоны паводка эвакуировали 86 тыс. человек
В Казахстане из-за масштабного наводнения, вызванного весенним половодьем, эвакуировано 86 тыс. человек. Доступ к 50 селам перекрыт, сообщили в МЧС страны. От наводнения пострадали тысячи жилых домов в 10 областях, в том числе в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Атырауской и Костанайской. Пик паводка там еще не пройден. Серьезные повреждения получила транспортная инфраструктура, дороги и мосты. #trtнарусском #казахстан #паводки #дождь #эвакуация #trtrussian
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9 апреля 2024 г.
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