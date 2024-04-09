Вторжение Израиля в Газу длится уже шесть месяцев и унесло жизни более 33 тыс. палестинцев, преимущественно мирных жителей. Большая часть прибрежного анклава превратилась в руины, здания разрушены до основания. Сильно поврежденные больницы не справляются с количеством раненых, а голод и невозможность доставить гуманитарную помощь лишь усугубляют страдания.

Хаос отягощается еще и тем, что палестинские христиане Газы не могут добраться до своих кладбищ. Опасаясь ездить по разбомбленным дорогам, семьи христиан хоронят умерших на мусульманских кладбищах. «Я работаю на этом кладбище почти 10 лет, и это первый раз в моей жизни, — цитирует Reuters Ихсана аль-Натура, рабочего кладбища Тал аль-Султан. — Никогда прежде я не видел, чтобы христианина хоронили на мусульманском кладбище, но из-за этой войны у нас не было другого выбора, кроме как похоронить его здесь».

Несмотря на различия в вере, сотрудничество между общинами не является редкостью. «Я должен позаботиться о нем, потому что он христианин. Мы должны охранять творения Божьи на этой земле, — объясняет аль-Натур. —Он человеческое существо, мы уважаем людей и ценим человечность, мы любим каждого человека на земле. Ненависть к человечеству не в наших мусульманских традициях».