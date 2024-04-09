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США не ожидают скорого вторжения в Рафах
Госсекретарь Блинкен заявил, что Вашингтон продолжает консультации с Израилем по потенциальной операции в секторе Газа
США не ожидают скорого вторжения в Рафах
Дэвид Кэмерон и Энтони Блинкен / Фото: соцсети Кэмерона / Others
9 апреля 2024 г.

Администрация США не располагает информацией о сроках возможной операции Израиля в Рафахе, но не считает, что она начнется в ближайшие дни. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном в Вашингтоне.

«Я не ожидаю, что до этих переговоров будут предприняты какие-либо действия», — отметил он, говоря о продолжающихся консультациях с Израилем.

«Мы по-прежнему убеждены, что крупные военные операции в Рафахе будут крайне опасны для мирных жителей, которые окажутся в зоне риска», — предупредил Блинкен. Он добавил: «Мы разделяем стремление [Израиля] решить проблему, созданную ХАМАС, но считаем, что есть и другие эффективные способы сделать это».

Госсекретарь подчеркнул, что США обсуждают с Израилем «альтернативные и эффективные способы» решения вопроса, не подвергая риску гражданское население. «То, как Израиль будет проводить операции в Газе, имеет огромное значение», — заявил он.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху говорил о продолжающейся подготовке к операции в Рафахе для «окончательной победы» над ХАМАС.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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