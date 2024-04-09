ТУРЦИЯ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Экспортный кнут для прекращения огня в Газе
Министр торговли Омер Болат заявил, что цель экспортных ограничений - добиться прекращения огня в Газе и допуска гуманитарной помощи в эксклав. Меры останутся в силе пока Израиль не изменит свою «непримиримую позицию»
Экспортный кнут для прекращения огня в Газе
Министр торговли Омер Болат / Фото: соцсети министра / Others
9 апреля 2024 г.

В ответ на продолжающуюся израильскую агрессию против Палестины Турция вела ограничения на экспорт ряда товаров в Израиль с целью заставить его прекратить огонь в секторе Газа и разрешить въезд гуманитарных конвоев. Об этом заявил министр торговли Турции Омер Болат после разговора с министром национальной экономики Палестины Мухаммедом аль-Амуром.

«Наша главная цель - заставить Израиль изменить свою непримиримую позицию по вопросу о прекращении огня и допуске гуманитарных конвоев», — сказал Болат. Он сообщил, что Анкара подготовила список товаров, экспорт которых в Израиль будет запрещен, «до тех пор пока Израиль не примет постоянное прекращение огня и не разрешит въезд гуманитарных конвоев в Газу».

Болат подчеркнул поддержку Турции в отношении палестинского народа, сообщив министру экономики Палестины аль-Амуру: «Я сказал, что всевозможные усилия предпринимаются со стороны президента Эрдогана, МИД, министерств, AFAD, Красного Полумесяца для защиты прав невинных братьев в Газе».

В свою очередь Аль-Амур «выразил благодарность президенту Эрдогану и турецкому народу» и отметил, что Турция – «в числе стран, оказывающих Палестине самую большую поддержку перед лицом Израиля».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us