В ответ на продолжающуюся израильскую агрессию против Палестины Турция вела ограничения на экспорт ряда товаров в Израиль с целью заставить его прекратить огонь в секторе Газа и разрешить въезд гуманитарных конвоев. Об этом заявил министр торговли Турции Омер Болат после разговора с министром национальной экономики Палестины Мухаммедом аль-Амуром.

«Наша главная цель - заставить Израиль изменить свою непримиримую позицию по вопросу о прекращении огня и допуске гуманитарных конвоев», — сказал Болат. Он сообщил, что Анкара подготовила список товаров, экспорт которых в Израиль будет запрещен, «до тех пор пока Израиль не примет постоянное прекращение огня и не разрешит въезд гуманитарных конвоев в Газу».

Болат подчеркнул поддержку Турции в отношении палестинского народа, сообщив министру экономики Палестины аль-Амуру: «Я сказал, что всевозможные усилия предпринимаются со стороны президента Эрдогана, МИД, министерств, AFAD, Красного Полумесяца для защиты прав невинных братьев в Газе».

В свою очередь Аль-Амур «выразил благодарность президенту Эрдогану и турецкому народу» и отметил, что Турция – «в числе стран, оказывающих Палестине самую большую поддержку перед лицом Израиля».