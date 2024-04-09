В ходе своего визита в США министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что обсудил с бывшим президентом США Дональдом Трампом «несколько геополитических тем». «Мы обсудили несколько геополитических тем», — сказал он, отметив, что «речь идет о частной встрече» и подробностей раскрыть не может.

Кэмерон подчеркнул, что такие переговоры не являются чем-то необычным, вспомнив встречи британских министров с американскими оппозиционными политиками в прошлом.

Газета The Daily Telegraph сообщила, что Кэмерон встретился с Трампом в частной резиденции Трампа в Мар-а-Лаго, где они обсудили ситуацию в Украине, в секторе Газа и «будущее НАТО». Это были первые переговоры Трампа с высокопоставленным представителем британского правительства после ухода с поста президента.

Еще в прошлом году президент Джо Байден предложил Конгрессу выделить Украине внушительный пакет помощи сумму в размере более 60 млрд долларов в качестве военной и гуманитарной помощи. Однако Палата представителей, контролируемая республиканцами, отказывается одобрить этот законопроект. Республиканцы аргументируют свою позицию тем, что они хотят направить больше ресурсов на обеспечение безопасности границ США и борьбу с нелегальной иммиграцией.

Сенат США в феврале принял законопроект о выделении 95,3 млрд долларов на внешнюю помощь, предназначенную для поддержки Украины и Израиля. Тем не менее спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался проводить голосование по принятию пакета помощи. Республиканцы остаются непреклонны: они не готовы обсуждать выделение дополнительных траншей Украине до решения вопроса нелегальной миграции.

В последнее время в СМИ все чаще появляются сообщения о том, что продвижение этого законопроекта может зависеть от позиции бывшего президента Дональда Трампа, который, как утверждается, желает самостоятельно решить украинскую проблему в случае своего возможного переизбрания.

Ранее газета The Washington Post писала, что экс-президент США намерен остановить войну России против Украины, вынудив Киев отказаться от аннексированных Крыма и Донбасса в пользу России. Однако в предвыборном штабе Дональда Трампа назвали эту информацию «фейк ньюс» от Washington Post.

Трамп уже добился выдвижения своей кандидатуры от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах в США. Ожидается, что в ноябре 2024 года он будет бороться за пост президента с нынешним главой государства Джо Байденом. Согласно результатам опросов общественного мнения, проведенных в последние месяцы, у Трампа имеются реальные шансы одержать победу на этих выборах.