Министерство иностранных дел Турции выступило с критикой в адрес Греции за объявление о создании двух новых морских парков в Эгейском и Ионическом морях во время предстоящей «Конференции по океанам» в Афинах 16-17 апреля.

В заявлении турецкого МИД говорится: «Известно, что Греция давно стремится использовать любую возможность в контексте эгейских проблем. Несмотря на недавнее потепление в наших отношениях, видно, что Греция снова пытается эксплуатировать экологические вопросы».

Турция призвала Грецию «не использовать эгейские проблемы, а также статус некоторых островов, островков и рифов, суверенитетом над которыми Греция не обладает в рамках международных соглашений, для продвижения собственной повестки».

МИД также предупредил третьи стороны, «включая ЕС, не быть инструментом политических маневров Греции в отношении ее экологических программ». При этом Анкара напомнила, что «готова к сотрудничеству с Грецией в Эгейском море» в рамках международного морского права.

«В связи с этим мы еще раз обращаем внимание на то, что не примем фактические ситуации, которые Греция может создать в отношении географических образований, суверенитет над которыми оспаривается», — подчеркивается в заявлении. Турция также отметила, что «упомянутые морские парки в Эгейском море не будут иметь никаких правовых последствий в контексте проблем между двумя странами».