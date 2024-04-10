За ночь уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся на 81 см. Вечером во вторник он достигал критической отметки в 930 см. На момент последнего сообщения местных властей со ссылкой на метеорологические службы уровень воды в реке Урал составлял 978 см.

Губернатор Денис Паслер в очередной раз призвал оренбуржцев незамедлительно эвакуироваться из затопленных и затопляемых районов. Сообщается, что в некоторых частях города осуществляется экстренная эвакуация. Вода затопила значительную часть Оренбурга.

Метеорологические службы считают, что худшее для Оренбурга, города с населением около 550 тыс. человек, еще впереди. Воды реки Урал, которая течет через Россию и Казахстан в Каспий, могут подняться еще на 70 см к четвергу.

Сообщается также о принудительной эвакуации из пострадавших населенных пунктов Курганской области. Ранее местные призвали к эвакуации граждан, проживающих вблизи реки Тобол. С понедельника в Курганской области действует режим ЧС.

Наиболее тяжелая ситуация развернулась в Орске Оренбургской области. Вечером 5 апреля в результате масштабных паводков в Орске прорвало насыпную дамбу. В результате в городе и примыкающих населенных пунктах наводнение, по официальной информации, затронуло около 7 тыс. жилых домов и эвакуированы более 2,5 тыс. человек. Утром в среду власти сообщили, что уровень воды в реке Урал в Орске снизился, составив 904 см.

«Переувлажнение почвы осенью, ее последующее промерзание зимой, значительные снегозапасы, резкое весеннее потепление и обильные осадки - все это привело к тому, что на территории страны на сегодняшний день подтоплено более 10 тыс. жилых домов», — прокомментировали причины стихийного бедствия государственном агентству ТАСС в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.