Пентагон передал Украине тысячи единиц оружия иранского происхождения, которое было изъято по пути к хуситским боевикам в Йемене, сообщили в американском военном ведомстве.

Это одна из обещанных Белым домом мер экстренной поддержки Киева, к которой администрации Джо Байдена пришлось прибегнуть на фоне споров в Конгрессе о выделении помощи.

Поставка включает 5000 автоматов Калашникова, пулеметы, снайперские винтовки и реактивные гранатометы, а также около 500 тыс. патронов. Они были обнаружены на борту четырех судов без государственной принадлежности в период с 2021 по 2023 год. Оружие стало доступно для Украины через программу Минюста США о конфискации имущества.

Пентагон уточнил: запасов, отправленных в Украину, достаточно, чтобы снабдить винтовками целую бригаду. По оценкам украинской стороны, полмиллиона патронов хватит примерно на месяц для трех батальонов, которые насчитывают около 600 солдат каждый.

При этом поставка не включает артиллерийские снаряды, в которых больше всего нуждается Украина на поле боя. Украинские командиры были вынуждены нормировать использование ракет и артиллерийских боеприпасов, оставляя войска и мирных жителей все более уязвимыми для российских атак.

Официальные лица США также предупредили, что политический тупик в вопросе выделения помощи Киеву уже сказывается на обороноспособности Украины. Тот факт, что оружие было фактически изъято у Ирана, также повышает напряженность между Вашингтоном и Тегераном.

Российские силы с января ведут агрессивное наступление, чтобы прорвать украинские линии и захватить больше территории на востоке страны. Президент Владимир Зеленский признал, что при нехватке западной военной помощи украинские солдаты «пытаются найти способ не отступать».

Ожидается, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон, отказавшийся выделять помощь Украины и проводить голосование по этому вопросу, позже в этом месяце представит план дополнительной помощи Украине.