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Байден заигрывает с границей
Джо Байден заявил, что Белый дом изучает легальную возможность закрыть границу с Мексикой без оглядки на Конгресс
Байден заигрывает с границей
Джо Байден заявил, что Белый дом изучает легальную возможность закрыть границу с Мексикой без оглядки на Конгресс / Photo: Reuters
10 апреля 2024 г.

Администрация президента США Джо Байдена изучает вопрос, есть ли у нее законные основания закрыть границу с Мексикой без разрешения Конгресса. Об этом Байден заявил в интервью, опубликованном во вторник.

Байден сказал в интервью Univision, что, поскольку законодательный орган парализован, будучи раздираем межпартийными распрями, ему предлагают попытаться сделать это в самостоятельно.

«Мы изучаем вопрос о том, есть ли у меня такие полномочия. <…> Некоторые считают, что я должен просто пойти и попробовать», - сказал Байден, добавив, что «нет никаких гарантий», что можно обойтись без законодателей.

Проблема нелегальной миграции — один из центральных вопросов текущей президентской кампании в США. Экс-президент Дональд Трамп, вероятный соперник Байдена на выборах 5 ноября от Республиканской партии, обвинил Байдена в том, что он не справляется с пограничными вопросами.

В феврале Байден, как сообщалось, уже рассматривал возможность принятия масштабных исполнительных мер, которые бы ужесточили стандарты предоставления убежища и закрывали границу, когда число нелегальных пересечений превышало определенный порог. Однако неясно, было ли принято какое-то решение. При этом разные опросы в США фиксируют падение поддержки действующего президента со стороны граждан латино-американского происхождения — от незначительного до критического.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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