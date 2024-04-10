Президент США Джо Байден назвал подход премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к ситуации в секторе Газа «ошибкой». Глава Белого дома призвал Израиль к скорейшему прекращению огня.

Заявление Байдена стало одним из самых жестких критических высказываний в адрес Нетаньяху на фоне растущей напряженности в отношениях Вашингтона и Тель-Авива. Главный триггер для американского руководства — нежелание Израиля прекращать военную операцию и намерение во что бы то ни стало взять штурмом Рафах. Нетаньяху ранее заявил, что уже назначил дату наступления на город.

«Я думаю, что то, что он [Нетаньяху] делает, — ошибка. Я не согласен с его подходом», — сказал Байден, отвечая на вопрос о действиях Нетаньяху во время войны.

Президент США повторил, что нападение израильского беспилотника на прошлой неделе, в результате которого погибли семь сотрудников гуманитарной организации World Conflict Kitchen (WCK) в Газе, было «возмутительным».

«Я призываю израильтян к прекращению огня, позволить в течение следующих шести-восьми недель полный доступ ко всей еде и медикаментам, поступающим в анклав», — уточнил Байден.

Замечания президента о прекращении огня ознаменовали сдвиг в политике Белого дома. В предыдущих комментариях Байден отмечал, что ответственность за достижение перемирия и освобождение заложников лежит на ХАМАС.

Глава Белого дома на прошлой неделе усилил давление на Израиль, чтобы тот разрешил увеличить поставки гумпомощи в Газу. Байден уточнил, что провел беседы с Саудовской Аравией, Иорданией и Египтом, и они «готовы предоставить еду».

«Нет оправдания тому, чтобы не обеспечить медицинские и продовольственные потребности этих людей. Это должно быть сделано сейчас», — подчеркнул Байден.

Израиль сообщил, что во вторник в Газу въехало 468 грузовиков с гуманитарной помощью — это самое большое количество за последние шесть месяцев с начала конфликта. Однако ООН заявила, что это все еще намного меньше, чем хватит для удовлетворения гуманитарных потребностей.

«Газа на грани голода, а в паре километров от них супермаркеты заполнены едой», — отметила администратор американской гуманитарной программы USAID Саманта Пауэр, призвав нарастить поставки помощи.