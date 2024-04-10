Первая леди Турции Эмине Эрдоган выступила с поздравлением по случаю мусульманского праздника Рамадан.

В своем послании в соцсети X она заявила: «Поздравляю наш народ и весь исламский мир с праздником Рамадан! Желаю всем провести этот праздник в атмосфере спокойствия, молитв, любви и взаимоуважения».

Кроме того, первая леди выразила пожелание: «Я молю Всевышнего Аллаха, чтобы луч надежды достиг Газы, а на этой многострадальной земле воцарились радость и мир. Благословенного праздника!»