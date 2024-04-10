Министр обороны США Ллойд Остин предупредил, что недавние атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы могут повлиять на мировые энергетические рынки. Он призвал Киев сосредоточиться на военных целях. Его слова передает издание Bloomberg.

«Эти удары могут иметь последствия для мировой энергетической ситуации», - заявил Остин во вторник в сенатском комитете по делам вооруженных сил.

«Украине выгоднее атаковать тактические и оперативные цели, которые могут напрямую повлиять на текущую борьбу», - считает глава оборонного ведомства США.

На фоне стагнирующей ситуации на фронте Украина все чаще прибегает к ударам беспилотниками в глубине российской территории. Чаще всего целями становятся объекты нефтеперерабатывающей инфраструктуры. Удары по НПЗ наносятся Киевом в попытках сократить поставки топлива российским военным, а также уменьшить доходы от экспорта, которые Москва использует для финансирования войны.

Остин также призвал законодателей к поддержке Украины, подчеркнув значение ситуации для США.

«Наша безопасность в эти неспокойные времена зависит от американской решимости. Путин делает ставку на то, что Соединенные Штаты пошатнутся, покинут откажутся от союзников и оставят Украину в смертельной опасности. Если Кремль одержит верх в Украине, это подбодрит потенциальных агрессоров по всему миру. И Соединенные Штаты будут гораздо в меньшей безопасности, если Путин одержит победу в Украине», - сказал он на слушаниях в сенатском комитете.

Ранее в интервью американской газете The Washington Post президент Украины Владимир Зеленский признал, что реакция Соединенных Штатов на удары дронами по российским НПЗ не была положительной.

До этого, согласно информации Financial Times, Соединенные Штаты призвали Украину прекратить атаки на российские НПЗ, предостерегая о риске роста цен на нефть в преддверии американских выборов и возможных ответных мерах со стороны Москвы.