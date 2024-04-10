Великобритания изучила юридические рекомендации и решила не прекращать продажу оружия израильским компаниям, заявил глава МИД королевства Дэвид Кэмерон.

Правительство премьер-министра Риши Сунака столкнулось с сильным давлением со стороны лейбористов во главе с мэром Лондона Садиком Ханом. Политики требуют от кабмина отозвать лицензии, которые разрешают экспорт британского оружия в Израиль.

«Последняя оценка оставляет нашу позицию по экспортным лицензиям неизменной. Это соответствует рекомендациям, которые я и другие министры получили», — сказал Кэмерон на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В 2022 году Великобритания поставила в Израиль оружия на сумму $53 млн. Она входит в десятку крупнейших поставщиков оружия Тель-Авиву.

Более 600 британских юристов, включая трех бывших верховных судей, призвали правительство Судака прекратить продажу оружия Израилю, заявив, что это может сделать Великобританию соучастницей геноцида в Газе.

Некоторые оппозиционные политические партии в Великобритании призвали правительство созвать парламент после текущих каникул и отозвать экспортные лицензии. Кроме того, парламентарии требуют опубликовать юридические рекомендации, которыми правительство руководствовалось при принятии своего решения.

«Это была еще одна упущенная возможность для Дэвида Кэмерона, чтобы дистанцировать себя и других официальных лиц Великобритании от их нынешнего соучастия в военных преступлениях Израиля, апартеиде и возможном геноциде», — заявил Кристиан Бенедикт, менеджер по реагированию на кризисные ситуации Amnesty International UK.

Израиль отрицает, что совершал военные преступления или геноцид во время нападения на Газу, и отвергает использование термина «апартеид» для описания своего обращения с палестинцами. Кэмерон отметил, что Великобритания по-прежнему «серьезно обеспокоена проблемой гуманитарного доступа в Газу».

Однако министр отказался обнародовать юридические рекомендации и отметил, что Лондон продолжит выполнять экспортные контракты и поставит оружие Израилю.