Гагаузия обратится за защитой РФ, если Молдова введет войска в регион. Об этом заявила глава автономной области Молдовы Евгения Гуцул в интервью российским СМИ.

«Я надеюсь, что до этого не дойдет. Я надеюсь на здравый смысл наших властей. Но если до этого дойдет, то мы будем обращаться во все страны, конечно, включая Российскую Федерацию», — заявила Гуцул.

Сообщается, что в среду президент Молдовы Майя Санду намерена посетить Гагаузию и встретиться с главами городов региона. Сама же глава Гагаузии в это время, как сообщается, находится с визитом в РФ.

Ранее Гуцул заявляла, что Гагаузия будет принимать меры, если Кишинев пойдет на объединение Молдовы с Румынией. При этом она отметила, что автономия желает оставаться в составе Молдовы.

Это уже не первый визит главы Гагаузии в Россию за последнее время. В прошлый раз она приезжала в Москву в начале марта, встретившись с президентом Владимиром Путиным и главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

На прошлой неделе премьер-министр Румынии Марчел Чолаку высказался одобрительно об в идее объединения его страны с Молдовой. На это отреагировала Гуцул, заявив, что любые подобные инициативы приведут к отделению Гагаузии от Молдовы в границах непризнанной Гагаузии образца 1990-1995 годов.

Министр иностранных дел Молдовы Михаил Попшой отмечал, что в Гагаузии требуется больше работы по осведомлению ее жителей о том, благодаря каким партнерам Молдовы реализовано благоустройство региона.

«Гагаузия за последние несколько лет очень много помощи получила от ЕС и от других партнеров, в том числе от Турции. Есть лишь дефицит осознания и понимания этой помощи», — заметил дипломат.

По словам Попшой, многим жителям региона неизвестно, что тот или иной детский сад мог быть отремонтирован на деньги из бюджета Румынии.

«Или идут по дороге, которая отремонтирована деньгами из бюджета Турции», — заключил глава молдавского МИД.