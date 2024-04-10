Верховный суд Аризоны постановил ввести в действие закон, запрещающий почти все аборты в штате. Это решение может ограничить доступ к абортам на юго-западе США и сделать Аризону штатом с самыми жесткими ограничениями на прерывание беременности.

Судьи постановили, что штат может ввести в силу закон 1864 года, который был принят еще до того, как Аризона стала штатом. Закон не применялся после того, как в 1973 году Верховный суд США легализовал аборты по всей стране в решении по делу «Роу против Уэйда».

Однако судьи Аризоны также постановили не требовать от штата немедленного введения запрета в течение 14 дней, чтобы дать возможность адвокатам обратиться в суды другой инстанции с просьбой снова отложить его введение.

Через несколько минут после вынесения решения Крис Мэйс, генеральный прокурор Аризоны от Демократической партии, пообещала не преследовать по закону врачей или женщин.

«Сегодняшнее решение о восстановлении закона времен, когда Аризона еще не была штатом, когда бушевала гражданская война и женщины даже не могли голосовать, войдет в историю как пятно на нашем штате», — заявила прокурор Мэйс.

Избиратели могут высказать свое мнение по этому вопросу в ноябре: сторонники права на аборт в Аризоне в течение нескольких месяцев собирали подписи за внесение в конституцию штата поправки, закрепляющей право на аборт.

Решение, принятое судом, значительно снижает их шансы на победу. Однако, если им удастся добиться своего, то поправка к конституции объявит, что у жителей Аризоны есть «фундаментальное право на аборт» и что штат не будет пытаться ограничить это право.

Хотя для внесения поправок в бюллетень необходимо собрать 383 923 подписи, организаторы кампании в Аризоне объявили, что они собрали уже более 500 тыс. подписей и планируют собрать еще больше.

Губернатор Аризоны от Демократической партии Кэти Хоббс назвала вторник, в который суд обнародовал свое решение, «темным днем» для штата. Политик призвала сторонников права на аборт заявить о себе в ноябре. Хоббс пообещала сделать все возможное, чтобы сохранить доступ к услугам по охране репродуктивного здоровья в штате.

В прошлом году губернатор издала всеобъемлющий указ, запрещающий окружным прокурорам преследовать женщин, которые делают аборты, и врачей, которые их проводят. Решение суда Аризоны стало предметом обсуждения на федеральном уровне.

Вице-президент Камала Харрис возложила вину за это решение на Дональда Трампа, поскольку именно республиканцы проголосовали за запрет абортов. Харрис также предупредила о возможных общенациональных ограничениях на репродуктивную помощь, которые могут возникнуть при повторном президентстве Трампа.

Аризона — один из примерно дюжины штатов, где избиратели могут получить возможность проголосовать непосредственно за права на аборт в ноябре. Однако, как ключевой штат в президентских выборах, ставки в Аризоне особенно высоки — демократы здесь надеются, что возмущение из-за абортов помогут Джо Байдену переизбраться в ноябре.