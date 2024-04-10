Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что Канберра рассмотрит вопрос о признании палестинского государства. Это кардинальное изменение в политике Австралии, которое происходит на фоне аналогичных решений со стороны Великобритании и Испании.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что признание палестинского государства, в том числе на полях ООН, сделает решение о создании двух государств необратимым. Это позволит преодолеть сопротивление Израиля: премьер-министр Биньямин Нетаньяху неоднократно высказывался против создания Палестины, утверждая, что это может «навредить безопасности Израиля».

Министр Вонг отметила: международное сообщество обсуждает вопрос о создании палестинского государства «как способ создания импульса для решения о двух государствах». «Решение о двух государствах — это единственная надежда разорвать бесконечный цикл насилия», — подчеркнула политик.

Решение о двух государствах с 1948 года было основой международных усилий по установлению мира и разрешению длительного израильско-палестинского конфликта. Однако процесс застопорился из-за политики Израиля по расширению незаконных поселений на оккупированном Западном берегу и отказа продолжать переговоры.

Палестинцы стремятся к созданию независимого государства на Западном берегу и в Газе со столицей в Восточном Иерусалиме, оккупированных Израилем после арабо-израильской войны 1967 года. Тель-Авив выступает против, подчеркивая, что Иерусалим останется столицей еврейского государства.

Израиль 7 апреля официально выразил свое несогласие с тем, что он назвал «односторонним признанием» палестинского государства, и заявил, что любое такое соглашение должно быть достигнуто лишь путем прямых переговоров.

Испания стала главным проводником идеи признания Палестины в ЕС. Ранее премьер страны Педро Санчес заявил, что Мадрид намерен добиваться признания палестинского государства на уровне всего Евросоюза.

На прошлой неделе Палестинская администрация официально попросила Совет Безопасности ООН повторно рассмотреть ее заявку 2011 года о полноправном членстве в ООН. Палестинцы пока имеют статус государства-наблюдателя, но не имеют членства в ООН.

Вонг заявила: «Те, кто утверждает, что признание — это награда врагу», ошибаются, поскольку собственная безопасность Израиля зависит от решения о двух государствах. «У Израиля нет долгосрочной безопасности, если его не признают страны региона», — подчеркнула министр.