Аятолла Али Хаменеи заявил, что нападение на консульство в Дамаске приравнивается к нападению на территорию Ирана. В результате удара, по словам иранской стороны, погибли семь военных советников Революционной гвардииИрана.

Иран обвинил в нападении Израиль, хотя Тель-Авив не подтвердил свою причастность. «Когда они нападают на консульство, это все равно что они напали на нашу землю, — сказал Хаменеи в речи, посвященной окончанию священного для мусульман месяца Рамадан. — Преступный режим допустил ошибку и должен быть наказан, и это будет сделано».

В ответ на слова Хаменеи глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что Тель-Авив ответит, если Иран нападет на израильскую территорию. На заседании кабинета безопасности на прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив ответит на возможное нападение со стороны Ирана.

«Иран действует против нас годами — напрямую и через посредников. И поэтому Израиль действует против Ирана и его посредников — в обороне и в нападении», — отметил премьер.

Неназванные источники в разведке США сообщили CNN, что Иран вряд ли будет атаковать Израиль напрямую, опасаясь ответных мер со стороны Вашингтона и Тель-Авива. Вместо этого Тегеран может использовать свои прокси в Ливане, Йемене и Ираке для нанесения ударов по Израилю. В этом свете особую роль может сыграть ливанская группировка «Хезболла», которая ежедневно обменивается огнем с Израилем.

Британская газета The Sun со ссылкой на анонимного западного чиновника сообщила, что Израиль проводит учения своих военно-воздушных сил, которые включают подготовку к атаке на иранские ядерные объекты и другую ключевую инфраструктуру. Это может привести к еще большей эскалации напряженности в регионе.

В 1980-е Израиль уже атаковал ядерную инфраструктуру Ирака, уничтожив строившийся ядерный реактор Осирак недалеко от Багдада. Помимо этого, у Израиля есть опыт нанесения ударов по иранским объектам, включая заводы и газопроводы, а также опыт убийств иранских физиков-ядерщиков.