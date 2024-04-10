Российские миллиардеры Михаил Фридман и Петра Авен будут исключены из списка лиц, попавших под санкции ЕС. Такое постановление вынес Суд Европейского союза в Люксембурге в среду. Ограничения были введены в отношении миллиардеров после вторжения России в Украину в феврале 2022 года — их средства и активы в пределах юрисдикции ЕС были заморожены.

«Суд общей юрисдикции считает, что ни одна из причин, изложенных в первоначальных актах, не является достаточно обоснованной и что включение г-на Авена и г-на Фридмана в рассматриваемые списки было необоснованным», - говорится в заявлении суда.

Оба являются крупными акционерами конгломерата «Альфа-групп», в который входят крупнейший частный банк России «Альфа-банк» и крупнейший продуктовый ритейлер X5 Retail Group. Суд постановил, что миллиардеры не должны были быть включены в список в период с февраля 2022 по март 2023 года.

Решением ЕС, принятым в марте 2023 года, ограничительные меры были вновь введены в отношении этих двух людей, которые в свою очередь подали апелляцию на это решение.

Суд заявил, что у Евросовета могут быть основания считать, что Фридман и Авен имеют тесные связи с президентом России Владимиром Путиным. При этом, сообщили судьи, этот факт не доказывает, что Фридман и Авен поддерживали действия или политику РФ против Украины. Также суд отметил отсутствие доказательств факта финансовой поддержке лиц, принимающих решения государственного уровня в России.