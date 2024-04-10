Спустя шесть месяцев после начала войны гуманитарная ситуация в секторе Газа остается крайне тяжелой. Палестинский эксклав находится на грани голода из-за израильской блокады: с 8 октября Израиль запрещает ввоз продуктов, воды, медикаментов и топлива в Газу.

Сектор находится на грани критического уровня голода, согласно Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC), консультативному органу ООН. Половина населения Газы испытывает катастрофическую нехватку продовольствия, отмечает ведомство.

Большая часть населения сектора Газа, составляющего 2,3 млн человек, была вынуждена покинуть свои дома. Международный суд ООН предупредил, что в некоторых районах уже «наступает» голод, и приказал Израилю обеспечить немедленный «беспрепятственный» поток помощи. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), по меньшей мере 28 детей в Газе уже умерли от недоедания и обезвоживания. По оценке Всемирной продовольственной программы, каждый третий ребенок в возрасте до двух лет в секторе страдает от недоедания.

Израиль отрицает, что блокирует помощь, и отклонил решение суда ООН. Вместо этого он обвиняет ХАМАС в захвате поставок и критикует агентства по оказанию помощи за плохое распределение. Он также отвергает оценку IPC уровня голода, утверждая, что в Газе «достаточно еды‎»‎.

Однако объективные оценки независимых организаций по распределению помощи показывают, что Израиль намеренно замедляет проверки грузовиков с гумпомощью: одна такая проверка может занимать до 12 часов. К тому же Израиль не разрешает поставлять грузы через все КПП, выделив для этого всего три пункта — и то два из них открылись только на прошлой неделе под давлением США.

Кроме того, есть риск, что гуманитарный конвой может попасть под израильский обстрел, как это произошло 1 апреля, когда дрон выпустил ракеты по машинам гуманитарной организации World Conflict Kitchen. Быстро решить эти проблемы невозможно. Даже недавнее обещание Израиля открыть дополнительные пункты пересечения границы, которого давно требовало международное сообщество, не решит все проблемы.

Израиль сообщил, что в воскресенье в сектор Газа въехало 322 грузовика — это самый высокий показатель за день с начала войны. Однако, по оценке Всемирной продовольственной организации, даже если впускать в Газу по 300-400 грузовиков с гуманитарной помощью, этого недостаточно, чтобы обеспечить даже минимальные потребности 2,3 млн жителей Газы.

По оценкам ООН, сектору Газа необходимо в среднем 500 грузовиков в день. При этом в период с декабря по март в сектор Газа в среднем въезжало 130 грузовиков в день. По словам Магнуса Корфиксена, руководителя гуманитарной миссии Oxfam GB, для улучшения ситуации необходимо как минимум 1500 грузовиков в день.