Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян 18 апреля намерен посетить США для участия в заседании Совбеза ООН по Палестине. Эта поездка пройдет на фоне усилившейся напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном, учитывая недавнее нападение на иранское консульство в Дамаске.

Ранее глава МИД Ирана заявил, что Израиль провел эту атаку с одобрения и при поддержке США. По словам политика, Вашингтон одобрил смертельный удар, в результате которого погибли семь членов Революционной гвардии Ирана, включая двух генералов. «Америка несет ответственность за этот инцидент, и она должна быть привлечена к ответственности», — заявил Абдоллахиян во время визита в Дамаск 8 апреля. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отрицает причастность США к атаке.

Перед визитом главы МИД Ирана в Конгрессе группа из 27 республиканских и демократических законодателей попросила президента Байдена заблокировать доступ иранских правительственных чиновников в США для встреч на полях ООН. Штаб-квартира всемирной организации расположена в Нью-Йорке. Потому США, в соответствии с соглашением 1947 года, обязаны предоставлять иностранным дипломатам, даже противникам американской политики, доступ в страну для встреч по линии ООН.

Однако это не мешает Вашингтону пренебрегать этим правилом. В 2020 году при администрации Дональда Трампа министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу было отказано во въездной визе в США для участия в заседании Совбеза по соображениям национальной безопасности. Этот шаг вызвал протест остальных членов Совета.

Администрация Джо Байдена пока не прибегала к такой мере. Абдоллахиян уже был на Совбезе в январе. В том же месяце США и Иран, как сообщается, провели секретные, непрямые переговоры в Омане, чтобы снизить напряженность после смертельной атаки беспилотников на американские войска в Иордании.