Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал резкое заявление в парламенте. Он рассказал о рисках, которые якобы возникли перед Арменией в 2021 году. По его словам, после майских боев на условной границе с Азербайджаном «были силы, которые требовали начать военные действия, чтобы ОДКБ пришла на помощь».

Премьер пояснил: «По их логике, без военных действий ОДКБ не могла ничего сделать». «Потом должно было выясниться, что ОДКБ хочет прийти в Армению не в качестве союзника, а миротворца, тем самым ставя Армению вне своей системы гарантий безопасности», — сказал Пашинян.

Пашинян пояснил: «Если бы правительство Армении уступило тогда эмоциям, то события могли развиваться по следующему сценарию: военные действия в глубине суверенной территории Армении, не проведение выборов в Нацсобрание, отсутствие избранных властей, размещение миротворцев ОДКБ, а после - формирование марионеточного правительства и фактическое расформирование армянского государства».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что народ страны поддержал правящую партию, и в результате удалось провести досрочные парламентские выборы 20 июня 2021 года, которые были признаны свободными и демократическими.

Напомним, что 18 марта 2021 года Пашинян объявил о намерении провести внеочередные выборы в парламент. 25 апреля того же года он ушел в отставку с поста главы кабинета министров. Однако до выборов, 12 мая 2021 года, произошли вооруженные столкновения на условной границе между Арменией и Азербайджаном.