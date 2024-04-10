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В Крыму упал вертолет
Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение у западных берегов Крыма. Причины выясняются
В Крыму упал вертолет
Крым / Photo: AFP
10 апреля 2024 г.

Российский военный вертолет Ми-24 потерпел крушение у западных берегов аннексированного Россией полуострова Крым. Об этом пишет государственное агентство РИА со ссылкой на сообщение Министерства обороны РФ.

«При выполнении планового полета над акваторией Черного моря в районе западного побережья Республики Крым потерпел крушение вертолет Ми-24. Предварительная причина крушения — отказ авиатехники», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны добавили также, что вероятной причиной крушения Ми-24 стал «отказ авиационной техники».

РИА сообщает, что на месте падения вертолета находятся спасательные службы. На момент появления новости о крушении Ми-24 сведения об экипаже ни ведомствами, ни СМИ не уточнялись.

Незадолго до сообщений российского ведомства украинские ВМС отчитались о поражении военного российского вертолета Ка-27 над Крымом. Позже спикер ВМС Украины уточнил, что причиной крушения вертолета стал взрыв во время полета, однако, что к этому привело, по его словам, пока не установлено.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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