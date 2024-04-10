ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган соболезнует Казахстану
Турецкий лидер выразил соболезнования президенту Казахстана и заверил в готовности оказать помощь республике, пострадавшей от разрушительных паводков
Президент Эрдоган соболезнует Казахстану
Реджеп Тайип Эрдоган и Касым-Жомарт Токаев / Фото: сайт президента Казахстана / Others
10 апреля 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. В ходе переговоров ключевой темой стали паводки, недавно обрушившиеся на Казахстан.

Согласно Управлению коммуникаций Администрации президента Турции, Эрдоган выразил соболезнования со стихийным бедствием. Он заверил, что Турция готова оказать необходимую помощь казахстанскому народу для преодоления последствий природной катастрофы.

Помимо этого, лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также регионального и глобального взаимодействия.

Напоследок лидеры обменялись поздравлениями по случаю праздника Рамадан.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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