Встреча глав РФ и Китая, президента Владимира Путина и председателя Си Цзиньпина, должна состоятся в Казани в рамках саммита БРИКС в октябре. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время официального визита в Пекин в понедельник и вторник.

«Обсудили предстоящие встречи наших лидеров на полях различных международных мероприятий, включая саммит БРИКС в Казани в октябре этого года, саммит ШОС в Астане в июне. Будут наверняка и другие возможности для поддержания регулярного политического диалога», — цитирует слова дипломата новостное агентство ТАСС.

Лавров оценил уровень отношений РФ и Китая как «беспрецедентно» высокий. Во время совместной пресс-конференции глава китайского МИД отметил, что конференция по мирному урегулированию в Украине должна предполагать участие в ней РФ.

«Китай поддерживает своевременный созыв международной конференции, на которую согласились бы как Россия, так и Украина, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных планов», – заявил Ван И.

Помимо переговоров со своим китайским коллегой Ван И, глава российского МИД встретился и с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Мы видим, что благодаря лидерам российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вышли на беспрецедентный уровень, без всякого преувеличения. И с переизбранием Владимира Путина преемственность линии на их всестороннее укрепление, конечно, получила дополнительные гарантии», - заявил глава российской дипломатии.

Последний раз лидеры РФ и КНР встречались осенью 2023 года в Китае для проведения переговоров.

Саммит стран БРИКС в Казани намечен на конец октября 2024 года. Лавров ранее заявлял, что РФ намерена пригласить на встречу страны, не входящие в блок.