По меньшей мере трое сыновей и трое внуков лидера ХАМАС Исмаила Хании были убиты в результате израильского авиаудара по лагерю беженцев Шати в северной части сектора Газа.

В интервью «Аль-Джазире» Хания назвал имена погибших детей - Хазем, Амир и Мохаммед.

Хания также сообщил, что в результате этого удара погибли несколько его внуков, пополнив и без того длинный список десятков родственников палестинского лидера, убитых с начала военного конфликта.

«Кровью мучеников и страданиями раненых мы создаем надежду, создаем будущее, создаем независимость и свободу для нашего народа и нации», — заявил лидер ХАМАС.

По его словам, дети навещали родственников во время праздника Ид аль-Фитр в лагере Шати, когда подверглись нападению. Осуждая то, что он назвал «жестокостью Израиля», Хания подчеркнул, что палестинское руководство не отступит, даже если их семьи станут мишенью.

«Нет сомнений, что этот преступный враг движим духом мести, убийства и кровопролития, он не соблюдает никаких стандартов или законов, — сказал он, добавив, что с начала войны погибли уже 60 членов его семьи. — Мы видели, как он нарушает все на земле Газы. Идет война на этническое истребление и геноцид. Происходит массовое перемещение населения».