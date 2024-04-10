Верховная рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о мобилизации осужденных. Об этом рассказал народный депутат Ярослав Железняк.

Проект закона №11079-1 о мобилизации осужденных получил одобрение с подавляющим большинством голосов: за принятие законопроекта проголосовали 281 народный депутат, ни один не был против, 29 воздержались, и 36 не приняли участие в голосовании. Ярослав Железняк подчеркнул, что существующие в документе риски, связанные с антикоррупционными мерами и преступлениями тяжкого характера, необходимо решить перед тем, как закон будет представлен на второе чтение.

Разработка законопроекта о мобилизации осужденных началась летом прошлого года. В конце декабря правительство представило его для рассмотрения в Верховной раде. После того как первоначальная версия законопроекта вызвала критику, правительство отозвало его и подготовило новую версию. После обсуждения в профильном комитете, законопроект был вынесен на рассмотрение парламента.

Президент Украины Владимир Зеленский в своих недавних высказываниях подчеркнул серьезные намерения власти обеспечить быстрое прохождение данного законопроекта через парламент.

Елена Шуляк, народный депутат Украины, уточнила, что от мобилизации исключаются лица, осужденные за определенные категории преступлений. К ним относятся преступления против основ национальной безопасности Украины, умышленное убийство двух и более лиц, преступления, связанные с сексуальным насилием, а также лица, осужденные по ряду статей Уголовного кодекса Украины.

«Общество должно понимать, что не все, кто находится за решеткой, являются криминально-асоциальными элементами. Многие среди заключенных оказались за решеткой из-за ДТП или финансовых преступлений, многие из них писали сотни писем с просьбой разрешить защищать родину, ведь имеют боевой опыт», - подчеркнула она.