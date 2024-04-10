Правительство Швейцарии запланировало проведение двухдневной международной конференции высокого уровня в середине июня. Цель этой конференции — исследование возможных путей завершения войны в Украине. Инициатива провести такой Саммит мира, на котором не будет представлена Россия, исходила от президента Украины Владимира Зеленского. В январе швейцарские власти выразили готовность организовать данное мероприятие, а в среду были уточнены детали касательно времени и места его проведения.

Было заявлено, что конференция пройдет 15 и 16 июня на курорте Бюргеншток, расположенном в кантоне Нидвальден, недалеко от города Люцерн. Об этом сообщает швейцарское издание Blick.

Согласно заявлению Федерального совета Швейцарии, существует значительная международная поддержка идеи проведения конференции, которая предполагается как стартовая точка для мирного процесса. Планируется, что встреча станет платформой для высокоуровневого диалога о путях достижения всеобъемлющего, справедливого и долгосрочного мира в Украине, уважая принципы международного права и Устав ООН. Одной из ключевых задач конференции будет разработка конкретного плана, который при этом определит участие России в мирном процессе.

Москва заявила, что не будет принимать участие в переговорах, даже если бы была приглашена. Российский МИД мотивировал это решение тем, что Швейцария, поддержав международные санкции против России из-за ее действий в Украине, потеряла свой статус нейтрального посредника.

Официальная позиция Киева заключается в том, что предварительным условием для любых переговоров с Россией является полный вывод российских войск с территории Украины.

Ранее в рамках украинской инициативы уже прошли встречи, посвященные обсуждению формулы мира, с участием представителей десятков стран, включая как страны Запада, так и государства глобального Юга.

Остается открытым вопрос о том, удастся ли привлечь к участию в мероприятии в Швейцарии Китай и другие государства, которые сохраняют неоднозначную позицию по отношению к войне в Украине.