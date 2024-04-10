10 апреля около 15:20 на служебной территории пограничного боевого пункта отдельной пограничной дивизии «Губадлы» Государственной пограничной службы (ГПС) в населенном пункте Джиджимли Губадлинского района зафиксирован факт нарушения государственной границы со стороны двух лиц, перегнавших вглубь на 300 метров на территорию Азербайджана примерно 200 голов скота со стороны села Неркин Хндзореск Армении.

Как говорится в сообщении Государственной пограничной службы, пограничный наряд при попытке предотвратить нарушение государственной границы был обстрелян с боевого поста Вооруженных сил Армении с противоположной стороны, в результате чего был ранен старший лейтенант Ровшан Мамедов.

Раненый военнослужащий незамедлительно был эвакуирован в медицинское учреждение. В настоящее время оперативная обстановка стабильная и находится под контролем азербайджанских подразделений. Государственная пограничная служба Азербайджана возлагает ответственность за «эту очередную провокацию армянской стороны» на военно-политическое руководство Армении.

Напряженность на границе нарастает в последние недели. 31 марта и 1 апреля Минобороны Азербайджана обвинило Армению в переброске войск и техники к границе. 2 апреля азербайджанская сторона сообщила об обстреле своих позиций в Нахчыванской Автономной Республике. Впоследствии Азербайджан регулярно отчитывался об обстрелах со стороны Армении в различных приграничных районах.