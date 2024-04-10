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Турция выразила соболезнования главе ХАМАС
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил соболезнования главе Политбюро ХАМАС Исмаилу Хания в связи с гибелью трех его сыновей и трех внуков в результате израильских атак
Турция выразила соболезнования главе ХАМАС
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан / Photo: AA
10 апреля 2024 г.

Согласно информации, полученной от дипломатических источников, глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с главой Политбюро ХАМАС Исмаилом Хания. Сообщается, что министр Фидан выразил соболезнования Хания в связи с потерей трех его сыновей и трех внуков в результате израильских атак.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере трое сыновей и трое внуков лидера ХАМАС Исмаила Хании были убиты в результате израильского авиаудара по лагерю беженцев Шати в северной части сектора Газа.

В интервью «Аль-Джазире» Хания назвал имена погибших детей - Хазем, Амир и Мохаммед.

Хания также сообщил, что в результате этого удара погибли несколько его внуков, пополнив и без того длинный список десятков родственников палестинского лидера, убитых с начала военного конфликта.

«Кровью мучеников и страданиями раненых мы создаем надежду, создаем будущее, создаем независимость и свободу для нашего народа и нации», — заявил лидер ХАМАС.

По его словам, дети навещали родственников во время праздника Ид аль-Фитр в лагере Шати, когда подверглись нападению. Осуждая то, что он назвал «жестокостью Израиля», Хания подчеркнул, что палестинское руководство не отступит, даже если их семьи станут мишенью.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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