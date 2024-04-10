Президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил с обращением к структурам Партии справедливости и развития по случаю праздника Рамадан. В своей речи он затронул ситуацию в Газе и регионе, а также выразил солидарность с палестинским народом.

«Наши братья, начиная с Газы, в разных уголках нашего региона, с которым мы связаны сердечными узами, подвергаются притеснениям, убийствам, голоду и нехватке продовольствия», — заявил президент Эрдоган. Он отметил, что за последние 6 месяцев под бомбардировками погибли 34 тыс. палестинцев, что «разрывает наши сердца».

«Да поможет Аллах нашим братьям в Газе. Да окружит он их своей милостью, милосердием и поддержкой. С помощью Всевышнего, как и прежде, мы будем и впредь отстаивать палестинское дело и поддерживать угнетенных жителей Газы», — подчеркнул турецкий лидер.

Президент Эрдоган напомнил, что Турция за 21 год проявила твердую солидарность с угнетенными, направив в Газу 45 тыс. тонн гуманитарной помощи. Он осудил тех, кто «клевещет на свое государство» в этом вопросе.

Глава государства напомнил, что после попытки заблокировать доставку помощи в Газу по воздуху Турция ввела ограничительные меры в отношении Израиля. «Мы будем продолжать их до выполнения резолюций Совбеза ООН и обеспечения бесперебойных поставок помощи в Газу», — заявил Эрдоган, добавив: «Мы не остановимся перед защитой угнетенных, даже заплатив высокую цену».

Коснувшись итогов выборов, Эрдоган отметил, что это «отдельная и обширная тема для обсуждения». «Как и любая партия, мы анализируем результаты и будем продолжать это делать, внимательно изучая месседж народа», — сказал он.