Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе по телефону выразил соболезнования лидеру ХАМАС Исмаилу Хания в связи с потерей его детей и внуков, погибших в результате израильской атаки.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Израиль обязательно будет привлечен к ответственности за совершенные им преступления против человечества.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере трое сыновей и трое внуков лидера ХАМАС Исмаила Хании были убиты в результате израильского авиаудара по лагерю беженцев Шати в северной части сектора Газа.

В интервью «Аль-Джазире» Хания назвал имена погибших детей - Хазем, Амир и Мохаммед.

Хания также сообщил, что в результате этого удара погибли несколько его внуков, пополнив и без того длинный список десятков родственников палестинского лидера, убитых с начала военного конфликта.

«Кровью мучеников и страданиями раненых мы создаем надежду, создаем будущее, создаем независимость и свободу для нашего народа и нации», — заявил лидер ХАМАС.

По его словам, дети навещали родственников во время праздника Ид аль-Фитр в лагере Шати, когда подверглись нападению. Осуждая то, что он назвал «жестокостью Израиля», Хания подчеркнул, что палестинское руководство не отступит, даже если их семьи станут мишенью.