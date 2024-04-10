Представитель правительства Молдовы Даниэл Водэ в беседе с порталом NewsMaker выразил официальную позицию властей относительно заявлений Евгении Гуцул, башкана Гагаузии. По его словам, риторика Гуцул о возможности объявления независимости Гагаузии в случае объединения Молдовы с Румынией является «пустыми обещаниями» и «обманом».

Даниэл Водэ также отметил, что поездки Гуцул в Россию и связанные с ними действия следует рассматривать как попытку создать «информационный шум» и отвлечь внимание.

Водэ добавил, что правительство всегда предупреждало о том, что представителей Гагаузии могут использовать для дестабилизации ситуации в стране.

«Кроме вопроса законности, есть еще и моральная сторона вопроса. И здесь надо отметить, что власти Молдовы четко призывают к единству. Мы хотим, чтобы люди из всех районов страны, независимо от политических взглядов, были едины в достижении цели сохранения единой, суверенной, независимой и процветающей Молдовы для всех граждан», – заявил Водэ.

Во время своего последнего визита в Москву башкан Гагаузии Евгения Гуцул сделала заявление о том, что в случае возможного объединения Молдовы с Румынией она намерена инициировать процесс выхода Гагаузии из состава Молдовы. Более того, Гуцул выразила готовность обратиться к России за «защитой», если на пути к независимости Гагаузии встанут препятствия.

В начале апреля премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что поддерживает идею объединения своей страны с Молдовой. По мнению Чолаку, объединение стран может произойти либо внутри ЕС, либо каким-то другим способом, однако инициатива по этому вопросу должна исходить от Кишинева.