В среду президент США Джо Байден недвусмысленно выразил полную поддержку Израилю в условиях нарастающей напряженности с Ираном. «Как я говорил израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, наши обязательства перед Израилем в сфере безопасности и против Ирана и его ставленников - нерушимы. Скажу снова – нерушимы», — отметил Байден на совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой. «Мы сделаем все для защиты безопасности Израиля», — пообещал президент США.

Чиновники США и их союзники опасаются, что удар Ирана по Израилю неизбежен и может быть нанесен в форме прямого ракетного удара, а не атаки через прокси вроде «Хезболлы». Это повышает риск региональной войны, который, по мнению американцев, сейчас наиболее высок с начала конфликта в Газе 7 октября.

Обещание президента Байдена поддержать Израиль в Белом доме прозвучало вскоре после того, как верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи повторил угрозу отомстить за апрельский авиаудар в Дамаске, унесший жизни 12 человек, включая двух генералов Революционной гвардии Ирана.

«Когда они напали на район нашего консульства, это было равносильно нападению на нашу территорию, — заявил Хаменеи. — Гнусный режим должен быть наказан, и он будет наказан».

Израиль пообещал ответить тем же на прямой иранский удар. «Если Иран нападет со своей территории, Израиль ответит и нанесет удар по Ирану», — пригрозил глава МИД Исраэль Кац.

1 апреля Тегеран и Дамаск сообщили об израильском ракетном ударе по консульству Ирана в столице Сирии. Среди погибших оказались два генерала Революционной гвардии Ирана. В Иране пообещали, что ответят на это нападение, но не стали вдаваться в подробности, когда и каким образом сделают это.

Вместе с тем глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обвинил США в том, что они дали согласие на ракетный удар Израиля по иранскому консульству. В Белом доме эти обвинения отвергли.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что согласно предположениям американской разведки, Иран не станет наносить прямой удар по Израилю, а будет действовать через посредников в регионе.

Израиль официально не взял на себя ответственность за удар по иранскому консульству, но израильские и американские чиновники ясно дали понять, что это был удар, нанесенный еврейским государством.