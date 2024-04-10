В Филадельфии, штат Пенсильвания, в ходе празднования Ураза-байрам произошла стрельба. Информация об инциденте была распространена репортером телеканала FOX 29 через X со ссылкой на источники в полицейских структурах.

По меньшей мере два человека были застрелены в районе Парксайд. Полиция задержала четырех человек, предположительно причастных к стрельбе.

Один из пешеходов, который пытался убежать с места происшествия, был сбит автомобилем. Его состояние пока неизвестно. На месте происшествия находилось много детей в возрасте от двух до 14 лет.

По словам одной из свидетельниц, которая была неподалеку, она услышала выстрелы и все вокруг нее начали бежать, кричать и падать на землю.

«Мы просто бежали и бежали. Один из членов моей семьи получил ранение в живот», — рассказала Наджа Бей CNN.

Она также указала, что на мероприятии присутствовали «сотни» людей.

«Невозможно даже отметить праздник, не беспокоясь о том, что кого-нибудь застрелят», — добавил Бей.