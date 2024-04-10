ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Стрельба во время празднования Ураза-байрам в США
В городе Филадельфия, американского штата Пенсильвания, произошла стрельба во время мероприятия в честь окончания священного месяца Рамадан
Стрельба во время празднования Ураза-байрам в США
По меньшей мере два человека были застрелены в районе Парксайд / Фото: X @JoshBreslowTV / Others
10 апреля 2024 г.

В Филадельфии, штат Пенсильвания, в ходе празднования Ураза-байрам произошла стрельба. Информация об инциденте была распространена репортером телеканала FOX 29 через X со ссылкой на источники в полицейских структурах.

По меньшей мере два человека были застрелены в районе Парксайд. Полиция задержала четырех человек, предположительно причастных к стрельбе.

Один из пешеходов, который пытался убежать с места происшествия, был сбит автомобилем. Его состояние пока неизвестно. На месте происшествия находилось много детей в возрасте от двух до 14 лет.

По словам одной из свидетельниц, которая была неподалеку, она услышала выстрелы и все вокруг нее начали бежать, кричать и падать на землю.

«Мы просто бежали и бежали. Один из членов моей семьи получил ранение в живот», — рассказала Наджа Бей CNN.

Она также указала, что на мероприятии присутствовали «сотни» людей.

«Невозможно даже отметить праздник, не беспокоясь о том, что кого-нибудь застрелят», — добавил Бей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us