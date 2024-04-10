ПОЛИТИКА
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Близнецы из Газы Рефиф и Рефик просят о помощи
Близнецы Рефиф и Рефик Дагмус потеряли 11 членов семьи во время очередного авиаудара Израиля по Газе. Сейчас дети находятся в больнице Аль-Шифа. Врачи ампутирували сестре и брату часть ноги. Но покинуть Газу для дальнейшего лечения они не могут. По оценкам ЮНИСЕФ, с 7 октября 2023 года больше тысячи детей в эксклаве потеряли конечности. #trtнарусском #палестина #дети #близнецы #палестинцы #газа #израиль #trtrussian
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10 апреля 2024 г.
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