В четверг власти РФ объявили о начале «контртеррористической операции» (КТО) в некоторых районах города Нальчика и Черекского района на юге Кабардино-Балкарии.

Группа боевиков открыла огонь по спецназу, окружившего их под Нальчиком. Об этом сообщило государственное агентство РИА со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет России и местные власти. ФСБ сообщало о «блокировке» вооруженных вооруженных людей на территории садового товарищества «Насып».

НАК сообщает, что вооруженные люди причастны к «террористической деятельности». НАК также сообщает, что в ответ на требования сдаться и сложить оружие по силовикам был открыт огонь. О пострадавших в ходе КТО на данный момент не сообщалось.

Ранее 31 марта режим КТО объявляли в двух районах Махачкалы и Каспийска. Позднее силовики сообщали о задержании трех подозреваемых. По заявлениям властей, задержанные спонсировали террористический акт в московском концертном зале «Крокус Сити Холл».