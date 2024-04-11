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Кабардино-Балкария: объявлен режим КТО
Утром в четверг российские власти объявили о режиме КТО в Нальчике и Черекском районе КБР. Сообщалось о стрельбе по силовикам
Кабардино-Балкария: объявлен режим КТО
Кабардино-Балкария / Photo: Getty Images
11 апреля 2024 г.

В четверг власти РФ объявили о начале «контртеррористической операции» (КТО) в некоторых районах города Нальчика и Черекского района на юге Кабардино-Балкарии.

Группа боевиков открыла огонь по спецназу, окружившего их под Нальчиком. Об этом сообщило государственное агентство РИА со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет России и местные власти. ФСБ сообщало о «блокировке» вооруженных вооруженных людей на территории садового товарищества «Насып».

НАК сообщает, что вооруженные люди причастны к «террористической деятельности». НАК также сообщает, что в ответ на требования сдаться и сложить оружие по силовикам был открыт огонь. О пострадавших в ходе КТО на данный момент не сообщалось.

Ранее 31 марта режим КТО объявляли в двух районах Махачкалы и Каспийска. Позднее силовики сообщали о задержании трех подозреваемых. По заявлениям властей, задержанные спонсировали террористический акт в московском концертном зале «Крокус Сити Холл».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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