Иран готовится отомстить Израилю за нападение на иранское консульство в Дамаске 1 апреля. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на оценки разведки, Иран может задействовать беспилотники для удара по израильской территории. Под угрозой правительственные и военные объекты в Израиле, отмечают источники.

Вопрос только в том, когда Тегеран нападет на Израиль, подчеркивает издание. Портал Axios отмечает, что 11 апреля генерал Майкл Курилла, глава Центрального командования США, должен посетить Израиль для консультаций с министром обороны Йоавом Галантом. В центре обсуждения — угроза нападения со стороны Ирана.

Издание уточняет: официальные лица США и Израиля провели несколько раундов встреч в течение последних дней, поскольку обе страны готовятся к возможному ответу со стороны Ирана.

При этом президент США Джо Байден 10 апреля подтвердил приверженность Вашингтона обеспечивать безопасность Израиля перед лицом угроз со стороны Ирана. Позже источники «Аль-Джазиры» уточнили: если атака Ирана будет включать ракеты и беспилотники, американские силы могут помочь их сбить.

Кроме того, США не исключают совместного с Израилем ответа против Исламской Республики или ее союзников, если они нападут на еврейское государство.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац пообещал нанести удар по территории Ирана, если Тегеран решится напасть на Тель-Авив.

10 апреля британская газета The Sun сообщила, что Израиль якобы может нанести удар по иранской ядерной инфраструктуре. В частности, по центру ядерных исследований в Натанзе, где расположено производство центрифуг для обогащения урана, а также по научному центру в Фордо и АЭС «Бушер».

Израильские власти и военные неоднократно допускали вероятность удара по иранским ядерным объектам, чтобы не допустить появление у Тегерана ядерного оружия.