Lufthansa сообщила, что приостановила полеты в Тегеран и обратно с 6 апреля на фоне ожидания иранского удара по Израилю.

Власти Ирана пообещали отомстить израильтянам в ответ на удар по иранскому консульству в Дамаске, в результате которого погибли 13 человек. Израиль не взял на себя ответственность за нападение.

«Мы постоянно следим за ситуацией на Ближнем Востоке и находимся в тесном контакте с властями. Безопасность наших гостей и членов экипажа — наш главный приоритет», — сообщил представитель авиакомпании.

Lufthansa и ее дочерняя компания Austrian Airlines — два единственных западных перевозчика, выполняющих международные рейсы в Тегеран. В основном аэропорт обслуживается ближневосточными авиакомпаниями. Austrian Airlines, которая принадлежит Lufthansa и выполняет прямой рейс Вена-Тегеран шесть раз в неделю, по-прежнему сохраняет полеты в иранскую столицу.

Другие международные авиакомпании, выполняющие рейсы в Тегеран, не сообщили о своих планах свернуть полеты.

Напряженность из-за возможной реакции Ирана на израильский авиаудар по иранскому посольству усилилась 10 апреля. Иранское информационное агентство опубликовало сообщение на арабском языке в социальной сети X о том, что все воздушное пространство над Тегераном закрыто для военных учений. Затем агентство удалило сообщение и опровергло его публикацию.

Страны региона и США находятся в состоянии повышенной готовности и готовятся к возможному нападению со стороны Ирана с 1 апреля, когда, как предполагается, израильские военные самолеты ударили по иранской дипмиссии.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль «должен быть наказан и он будет наказан» за удар по Дамаску.

В ответ на заявление Хаменеи министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что его страна ответит ударом по иранской территории.

США и их союзники считают, что крупные ракетные или беспилотные удары Ирана или его прокси по военным и правительственным целям в Израиле «неизбежны», сообщило агентство Bloomberg.

Между тем арабские СМИ отмечают, что Иран через Оман передал США сообщение, что не намерен добиваться эскалации и сейчас тщательно подбирает цели в Израиле, чтобы минимизировать ущерб и не спровоцировать ответный удар.