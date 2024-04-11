Стрельба на празднике Ураза-байрам в Филадельфии

По меньшей мере три человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбы во время празднования Ураза-байрама возле мечети в США. По официальным данным, было сделано около 30 выстрелов. Полиция задержала троих мужчин, одну женщину и 15-летнего подростка. #trtнарусском #стрельба #филадельфия #сша #праздник #идальфитр #рамадан #трт #новости