ПОЛИТИКА
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Стрельба на празднике Ураза-байрам в Филадельфии
По меньшей мере три человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбы во время празднования Ураза-байрама возле мечети в США. По официальным данным, было сделано около 30 выстрелов. Полиция задержала троих мужчин, одну женщину и 15-летнего подростка. #trtнарусском #стрельба #филадельфия #сша #праздник #идальфитр #рамадан #трт #новости
Cтрельба на празднике Ураза-байрам в Филадельфии / Others
11 апреля 2024 г.
Истории
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