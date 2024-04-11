ПОЛИТИКА
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Байден: без НАТО быть катастрофе
Джо Байден сообщил в интервью, что считает распад НАТО «катастрофой» для Европы, США и всего мира. Он в очередной раз обвинил Трампа в намерениях развалить альянс
Байден: без НАТО быть катастрофе
Джо Байден / Photo: Reuters
11 апреля 2024 г.

Президент США Джо Байден назвал возможный распад НАТО «катастрофой для всего мира». Об этом он заявил в интервью телеканалу Univision.

«Последнее, что нам нужно, это увидеть, как НАТО начинает разваливаться. Это было бы катастрофой для Соединенных Штатов, катастрофой для Европы, катастрофой для всего мира», — сказал Байден, отвечая на вопросы о затянувшемся решении о военной помощи Украине.

Байден намекнул в интервью, что потенциальное расформирование альянса может быть связано с политикой своего вероятного соперника по президентской гонке Дональда Трампа. Он также обвинил республиканцев в саботировании законопроекта о поддержке украинской обороны.

«Трамп руководит этой партией. Он держит ее железной хваткой. Все боятся противостоять ему, согласны они с ним или нет, и это невероятно опасно», — заявил действующий американский президент.

В феврале экс-президент Дональд Трамп во время выступления перед избирателями рассказал, что в бытность главой государства пригрозил в личном разговоре лидеру «одной большой страны» не защищать ее в случае агрессии РФ, если страна не увеличит свой вклад в поддержку НАТО. Он добавил, что в результате этого разговора «в НАТО потекли сотни миллиардов долларов».

Байден и его сторонники обрушились с критикой на Трампа, считая, что таким образом экс-президент США провоцирует президента РФ Путина на дальнейшую военную эскалацию, но уже в масштабе Европы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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