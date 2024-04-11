В Киевской области Украины серьезно повреждена Трипольская теплоэлектростанция (ТЭС), сообщил Руслан Кравченко, глава Киевской областной военной администрации.

По его словам, ключевой энергетический объект, вырабатывающий до 57% всей электроэнергии столичного региона Украины, получил значительные повреждения и фактически полностью разрушен в результате российского нападения 11 апреля.

ТЭС стала крупнейшей потерей энергосистемы Украины после масштабного российского обстрела в ранние утренние часы 11 апреля.

ВС РФ выпустили более 40 ракет и 40 беспилотников по энергетическим объектам в пяти регионах Украины, включая Киевскую, Запорожскую, Харьковскую, Львовскую и Одесскую области.

Командующий воздушными силами Украины сообщил, что средства ПВО сбили 18 из выпущенных ракет и 39 беспилотников. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что энергетическая система страны переживает самый серьезный натиск с февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение.

Крупнейшая частная энергетическая компания Украины ДТЭК сообщила, что потеряла 80 % своей генерирующей мощности из-за российских атак с 22 марта.

В Харьковской области после ударов России без электричества остались свыше 200 тыс. человек, погибли три человека, в том числе 14-летняя девочка. В Одесской области в результате ударов российских ракет погибли четыре человека, в том числе девочка 10 лет, еще семь человек получили ранения.

Также были атакованы два подземных газохранилища, в том числе принадлежащие иностранным компаниям, сообщила энергетическая компания «Нафтогаз». Хранилища продолжают работать, добавили в компании.

Посол США Бриджит Бринк сообщила, что только в Харьковской области 10 ракет попали в критически важную инфраструктуру. Глава МИД Украины

Дмитрий Кулеба заявил, что страна может исчерпать запасы средств ПВО, если Россия сохранит интенсивность ударов. Киеву уже приходится принимать трудные решения о том, что защищать.

Министр отметил: в ходе ночной атаки Россия использовала шесть баллистических ракет, которые могут поражать цели в течение нескольких минут и которые гораздо труднее сбить. Именно поэтому Украины запрашивает новые американские системы ПВО «Патриот».

«Нам нужна противовоздушная оборона и другая поддержка в обороне, а не просто закрывать глаза и вести длительные дискуссии», — заявил президент Владимир Зеленский.