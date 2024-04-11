По канату на Эйфелеву башню за 18 минут

Французская спортсменка Анук Гарнье поднялась по канату на второй этаж Эйфелевой башни в Париже на высоту 110 метров. Для этого ей потребовалось всего 18 минут. Так ей удалось установить новый рекорд и собрать средства для Лиги борьбы с раком. Предыдущий мировой рекорд принадлежал южноафриканскому спортсмену Томасу Ван Тондеру, который в 2020 году поднялся на высоту 90 метров между башнями Соуэто в Йоханнесбурге. #trtнарусском #француженка #эйфелевабашня #франция #париж #канат #спорт #спортсменка #трт #новости