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По канату на Эйфелеву башню за 18 минут
Французская спортсменка Анук Гарнье поднялась по канату на второй этаж Эйфелевой башни в Париже на высоту 110 метров. Для этого ей потребовалось всего 18 минут. Так ей удалось установить новый рекорд и собрать средства для Лиги борьбы с раком. Предыдущий мировой рекорд принадлежал южноафриканскому спортсмену Томасу Ван Тондеру, который в 2020 году поднялся на высоту 90 метров между башнями Соуэто в Йоханнесбурге. #trtнарусском #француженка #эйфелевабашня #франция #париж #канат #спорт #спортсменка #трт #новости
По канату на Эйфелеву башню за 18 минут / Others
11 апреля 2024 г.
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